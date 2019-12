Basket | Serie A 2020 | Sassari espugna Treviso 101-78 Sardi micidiali al tiro | secondi in

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Basta il primo tempo aper far suo il posticipo della quindicesima giornata diA di, vinto aper 78-101. Primi 20 minuti devastanti di Spissu e compagni che con 8/12 da tre punti, 8/13 da due e 11/13 dai liberi fanno il break che la De’Longhi non può più recuperare. Parte subito fortee parte forte Spissu, con una tripla e un altro canestro per il primo parziale per gli ospiti. Dopo tre minuti a rincorrere, una tripla di Parks dà il pareggio a. A metà tempo, però, la squadra di Pozzecco accelera, mette un parziale di 13-0 e allunga sul 12-24. Reagisce, un po’,e il primo quarto si chiude sul 18-29 per gli ospiti con percentuali fantastiche, con il 83% da tre. Ci mette un minutoa trovare il canestro nel secondo quarto, macommette troppi errori ed è molto falloso permettendo agli ospiti di allungare ancora: le due ...

