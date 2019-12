Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019)nella serata di giovedì 26 dicembre 2019. Un uomo di 47 anni è rimasto ucciso a pochi metri dalla sua abitazione.nella serata di giovedì 26 dicembre 2019. Un uomo di 47 anni èindopo essere stato ferito ad una gamba da colpi di arma da fuoco. Proiettili che gli hanno procurato un’emorragia all’aorta. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma purtroppo il quadro clinico era ormai compromesso. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura per accertare meglio quanto accaduto e risalire all’autore di questo omicidio, che ha fatto perdere le sue tracce subito dopo l’. Omicidio aucciso in unL’allarme è scattato nella serata di giovedì quando alcune persone hanno udito alcuni colpi di pistola esplosi contro il ...

MediasetTgcom24 : Palermo, agguato in strada: muore carpentiere 47enne #palermo - infoitinterno : Omicidio del Cep a Palermo, un lago di sangue nel luogo dell'agguato - NewsMondo1 : Agguato a Palermo, 47enne morto in ospedale -