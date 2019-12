Trasformare lo smartphone in un Motorola Razr | tutti i contenuti disponibili

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ormai un po'dovreste conoscere il, o per meglio dire la sua nuova versione che si indentifica con unopieghevole capace di flettersi per richiudersi a conchiglia (come il vecchio StarTAC). Vi piacerebbe riprovare il brivido del passato, ma non avete comunque intenzione di acquistare il device? Sul forum XDA Developers sono stati messi a disposizione dei content da poter installare per ottenere gli sfondi animati del, l'animazione di avvio, l'app Moto Retro e gli sfondi animati Blue Mod. L'applicazione trasformerà lo schermo del vostro device nel vecchio mito, con tanto di funzionalità attive. Volete dare un'occhiata in anteprima prima di cimentarvi nell'installazione? Il video che vi lasciamo in chiusura di articolo saprà schiarirvi le idee. Se poi ci prenderete gusto, potrete decidere si acquistare ilal prezzo di 1599 ...

