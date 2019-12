Previsioni Meteo | FOCUS con tutti i dettagli sull’ondata di GELO e NEVE del weekend al

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019)– Conferme definitive: il fine settimana prossimo sarà caratterizzato da un’ondata di freddo continentale di matrice baltico-russa, grazie a un’alta pressione di blocco che si porrà tra Ovest Europa, Est Oceano e con promontorio fin verso la Scandinavia. Sarà, infatti, proprio questa configurazione dell’alta pressione a veicolare le masse d’aria fredda lungo il bordo orientale anticiclonico e all’indirizzo del Mediterraneo centrale e di gran parte dell’Italia. La fase in cui si compirà l’irruzione, andrà da sabato 28, ma già con anticipi nella notte su sabato sul medio Adriatico e relativo Appennino, e fino a lunedì 30, con clou del freddo nella notte su domenica 29 e al mattino del giorno festivo stesso. Via via che ci si approssima all’evento, vengono meglio delineati anche i connotati dell’irruzione. ...

