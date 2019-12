Ora i teologi progressisti ci provano | Cristo diventa queer

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Gesù". Questa è l'ultima novità proveniente dalla rivista Concilium, che è animata da tendenze progressiste. Ma la battaglia è accesa Da una parte i tentativi finalizzati ad umanizzare la Vergine Maria, dall'altra le nuove teorie sull'identità sessuale di Gesù: il progressimoco non è disponbile a rinunciare alle sue velleità. L'ultima novità di questo filone arriva dalla rivista Concilium, che ha posto ai lettori dei quesiti abbastanza pronosticabili. Considerate le tendenze dottrinali che stanno prendendo piede in alcuni emisferi del cattolicesimo contemporaneo, infatti, meravigliarsi troppo non sembra ragionevole: "Il corpo di Gesù è neutrale, è assessuato? È corpo o corp*?". I conservatori insorgeranno. Un po' come sta accadendo in relazione alla pellicola di Netflix, che presenta una versione omosessuale del fondatore del ...

