(Di giovedì 26 dicembre 2019) Carlo Lanna A 47 anni muore lonorvegese Arichedisessuali La notizia si è diffusa nella notte e, a rivelare quello che è successo ad Ari, è stato il suo agente. All’età di 47 anni si èto il celebrenorvegese ed ex marito di Martha Loiuse, primogenita del Re norvegese Harald V. Con grande tristezza Geir Hakonsund invia la nota alle agenzie stampa. Una carriera costellata di grandi successi per Ari, ma anche di diversi problemi matrimoniali e di salute. Il suo primo romanzo viene pubblicato nel 1999, ma solo 2002 ha acquistato notorietà quando si è sposato con la primogenita del re di Norvegia. Da quel legame sono nati tre figli e un romanzo scritto a quattro mani dal titolo ‘From Heart to heart’. La relazione è naufragata nel 2016, dopo un silente divorzio che, per fortuna, non ha destato tanto ...

