I dubbi del gip su Genovese | «Le ragazze hanno attraversato col semaforo rosso e non c’è

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Pietroè stato messo agli arresti domiciliari oggi pomeriggio, 26 dicembre, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza e con il sospetto che, pur privato della patente, possa di nuovo mettersi al volante. Ma la gip Bernadette Nicotra che ha firmato l’arresto nei confronti del ragazzo di ventun’anni che la sera del 23 dicembre ha investito a Roma due sedicenni uccidendole sul colpo, nel provvedimento di nove pagine ha anche messo in fila gli elementi di questa storia che andranno ancora accertati. E che potrebbero, almeno in parte, rendere le accuse meno pesanti. Due elementi in particolare, dovranno essere valutati per comprendere il quadro, scrive la giudice, mentre un terzo può già essere escluso. IlIl primo elemento è che sembra ormai accertato che Gaia e Camilla abbianocon ilpedonale, anche se – ...

pisto_gol : Il senso del Natale. Che per tanti, me compreso, non c’è più. Eppure è la risposta più importante ai nostri dubbi e… - italiaanzitutto : @Alex70Fa @ElvioVDeMatteis @a_meluzzi @chiossimanuela2 @Ilconservator @claudio_2022 @AdryWebber @lunastorta13… - BelardiPaolo : @Adnkronos Non ci sono dubbi in merito ha fatto pure parte di un governo peggiore del peggiore della storia repubblicana..!! -