Frosinone | incidente mortale mentre va alla messa di Natale | Ilaria Lai muore a 26 anni

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una ragazza di 26di Fontana Liri è rimasta uccisa in unstradale la notte diandava aLai, volontaria della Protezione Civile e laureata in sociologia, era in macchina col padre quando la loro vettura è stata colpita da un'altra automobile; lo schianto nei pressi della chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce ().

