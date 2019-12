F1 | Luca Montezemolo | “Ferrari incapace di giocarsela fino alla fine Leclerc può

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La stagione della Ferrari è stata decisamente deludente, la Scuderia di Maranello non è mai riuscita a lottare con la Mercedes per il Mondiale di F1 e ha faticato a essere protagonista per tutta la stagione. Soltanto un guizzo sul finire dell’estate, con tre vittorie consecutive, ha fatto gioire i tifosi della Rossa ma è stato davvero troppo poco per una squadra che punta al titolo iridato ormai assente dal 2007. Charlese Sebastian Vettel sono rimasti distanti dalle Frecce d’Argento, ora la concentrazione è tutta sul prossimo anno dove bisognerà essere decisamente più competitivi maCordero diè tornato sul 2019 e lo ha analizzato in un’intervista concessa a Sky Sport. L’ex Presidente della Ferrari, l’ultimo a vincere un Mondialeguida del Cavallino Rampante, si è soffermato sull’ultimo campionato: “L’ultimo ...

