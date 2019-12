Resilienza informatica cinese | via PC e software stranieri

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Al principio di dicembre, una nuova pagina è stata scritta nel libro della sempre più vivida, scottante ed estesa guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Pechino ha ordinato, a partire dall’anno prossimo e fino al 2022, la progressiva rimozione dagli uffici governativi di computer,e relativo equipaggiamento(in special modo americani, s’intende). Come ha riportato il Financial Times, l’ambiziosa direttiva è giunta dallo stesso Partito comunista(in particolare, dal suo Ufficio Centrale), al governo nella Repubblica Popolare con Xi Jinping. L’obiettivo è quello di sostituire presto la tecnologiaproveniente dall’esterno con una fatta in casa: altrettanto funzionale, specifica ed estesa nelle sue capacità. L’opposizioneagli Stati Uniti Naturalmente, questa decisione (secondo diversi analisti) può esser ...

