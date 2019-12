(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Francia, per ladaladi mezzanotte del 24 dicembre non si è celebratadi. In Francia torna a far parlare ladi. Per ladal 1803, infatti, non ha avuto luogo lastoricaparigina, recentemente devastata da un terribile incendio che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Ladinon si è celebratadiPer ladai tempi di Napoleone, ladinon ha ospitato ladella mezzanotte, una funzione particolarmente sentita e cheparigina ha sempre avuto un suo fascino unico, particolare. L’incendio allaLa decisione è ovviamente legata all’incendio che otto mesi fa ha avvolto la struttura. Sono ancora negli occhi di tutti le immagini del crollo ...

Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Niente messa di Natale nella cattedrale di Notre-Dame. È la prima volta da duecento anni - tuitter02 : @NicolaRaiano @QuiMediaset_it Io non l'ho mai visto perché non mi attira come film però ogni anno macina sempre asc… - lxheismine : E niente, i miei volevano obbligarmi ad andare a messa con loro ma sono bloccata sul water con un mal di pancia sup… -