La bella e la bestia | stasera in TV su RAI 1 la versione con Emma Watson

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)in TV su RAI 1 alle 21.25 Lae la, il film remake in live action dell'omonimo film d'animazione di qualche anno fa.. Lae laLive Action arrivaalle 21.25 su Rai 1, per una serata all'insegna del romanticismo. Il film conlive action della celebre fiaba, torna sul piccolo schermo. La storia deì film è ambientata a Villeneuve, sonnolento paesino della provincia francese. Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artigiano locale, sogna una vita diversa. Un giorno, fuggendo da un branco di lupi, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo misterioso è in realtà la dimora di una temibileche rinchiude il malcapitato in una torre. Belle, ...

Leggi la notizia su movieplayer

FicarraePicone : La bella e “la Bestia”. - Una_Promessa : Per me la storia della bella e la bestia sarà sempre la migliore uscita dalla Disney, quello che riesce più di tutt… - nugellae : RT @nugellae: Oggi un po’ in ritardo, ma spero possa esservi utile comunque 14 Dennis la minaccia It1 16 La storia infinita tv8 19,3 Elf i… -