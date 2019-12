MediasetTgcom24 : Hong Kong, scontri anche a Natale: la polizia usa i lacrimogeni #HongKong - TelevideoRai101 : Hong Kong, scontri sporadici a Natale - Paolo18030138 : RT @GiuliettaVanni: Oggi su SkyTG24 ho assistito ad attacchi di grande violenza, da parte della polizia, per le strade di Hong Kong .. imma… -

Ci sono statianche oggi atra manifestanti e la polizia, che ha usato spray al peperoncino e gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti in alcuni centri commerciali. Ma si è trattato di. Gli incidenti più gravi erano avvenuti ieri, con il lancio di bottiglie incendiarie. La governatrice di, Lam, ha detto che molti residenti e turisti hanno avuto le celebrazioni di"rovinate da un gruppo di ribelli sconsiderati ed egoisti". Accuse per "impatto negativo sull'economia locale"(Di giovedì 26 dicembre 2019)