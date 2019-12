Skioffi da cantante a cabarettista | Cambio di identità per Amici 19 (Di martedì 24 dicembre 2019) Cosa sta combinando Skioffi durante le vacanze natalizie? A quanto pare ha scelto un totale Cambio di identità, per passare da cantante di Amici 19 a cabarettista. La pausa natalizia ci sta aiutando a scoprire che i ragazzi di Amici 19 hanno tante altre doti oltre a quella per il canto e per la danza. … L'articolo Skioffi da cantante a cabarettista Cambio di identità per Amici 19 proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Skioffi cantante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Skioffi cantante