Leggi la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio, di soli 5 mesi: è l’accusa alla quale dovrà rispondere unadi 29 anni, originaria della provincia di Vicenza e residente a Mestrino (). Ilè al momento ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, e lotta tra la vita e la morte. “L’ho cullato troppo forte” ha detto la donna ai carabinieri, spiegando che il bimbo avrebbe pianto disperatamente tutta la notte, perché dolorante per via di un dentino. È stata la stessa donna ad autoaccusarsi davanti al magistrato e ai carabinieri. "Piangeva troppo" L'episodio è avvenuto sabato scorso, nella casa della famiglia. Il papà, un 37enne, ha caricato il piccolo in auto ed è corso in pronto soccorso dove i medici hanno subito capito che non si trattava di un malore, dunque hanno avvertito i ...

MediasetTgcom24 : Padova, scuote neonato che finisce in coma: indagata la mamma 29enne #padova - SkyTG24 : Scuote neonato che finisce in coma, indagata madre a Padova - Emigdiano : Solo una parola: BALDRACCA! -