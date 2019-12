Pompei | la magia del Natale ai mercatini in piazza Bartolo Longo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – Comincia la vera festa in. La vigilia disi prospetta ricca di appuntamenti, intrattenimento e tanto divertimento. Le condizioni metereologiche avverse dello scorso weekend non hanno consentito lo svolgimento degli eventi in programma, slittati nella giornata di oggi. Trampolieri, giocolieri ed artisti abili con il fuoco invaderanno iNatalizi posizionati di fronte al Municipio, a due passi dalle luminarie volute dal Comune. Lo spettacolo, che si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà accompagnato dalle bolle di sapone per i più piccini. La vendita dei prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane continuerà interrottamente dalle ore 10.00 sino a tarda serata. Cioccolata di Modica, taralli pugliesi, salumi e formaggi dell’Alto Adige, mieli e marmellate del Cilento, oggetti ...

anteprima24 : ** La magia del #Natale ai mercatini di #Pompei ** -