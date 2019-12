Melissa Satta e Kevin Boateng | il Natale è magico in montagna

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) È scomparsa definitivamente ogni traccia di crisi tra la bellaPrince. Dopo una lunga e drastica separazione, la coppia si è felicemente ritrovata, dando, con il piccolo Maddox, nuova linfa alla famiglia. E questone è certamente una conferma che fa sognare i fan. I due, con il loro figlioletto, hanno deciso di trascorrere queste vacanze nella magica cornice di una località montana. Ne sono testimonianza gli scatti e le story condivisi con i follower su Intagram. Ritratto di famiglia L’ex velina immortala un meraviglioso quadretto di famiglia, con uno scatto che la ritrae accanto al “ritrovato” compagno e loro figlio. Tutti e tre, bellissimi in tenuta da sci, sorridono alla fotocamera. Sullo sfondo un incantato scenario innevato, tra le montagne. Visualizza questo post su Instagram First day in the ...

