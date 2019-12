Look Natale 2019 | errori da evitare

Leggi la notizia su gqitalia

(Di martedì 24 dicembre 2019). Sembra facile ma non lo è. Per niente. Va bene che siete in famiglia ma il decoro è la prima cosa. Quindi, occhio alla scelta. Qui non vi diremo tanto come vestirvi, ma cosadi indossare.di, cosa non mettere Per chi pensa che per essere autoironici si può indossare il maglione con la renna, ebbene, NO, non lo è. Vi metterà solo in ridicolo, proprio come si sentiva Colin Firth nell;epica scena di Bridget Jones. Tantomeno l'idea di coinvolgere anche i propri familiari, moglie e figli, a vestirsi come voi. Persino ai piccoli il pupazzo di neve o l'orsacchiotto cucito sul maglione fa orrore. Bandita la tuta, anche se è comoda per stare a casa (usatela piuttosto il giorno dopo per smaltire i bagordi natalizi). Banditi i maglioni in acrilico: il camino acceso è una minaccia concreta. E non aspetta ...

2017carlitouk : RT @vogue_italia: Per osare con il vostro look di #Natale ?? - vogue_italia : Per osare con il vostro look di #Natale ?? - hanassi6 : ????Buon Natale a tutti???? Look at this... -