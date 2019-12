(Di martedì 24 dicembre 2019) Incidente sul lavoro a Casarza Ligure, in provincia di, dove undella ditta Temar di Chiavari è mortoall’interno di unacon alta tensione, doveun. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il magistrato di turno Cardona e i medici del 118 che hanno constatato la morte dell’uomo. Ilsi chiamava Stefano Strada e aveva 45 anni. Era sposato e aveva due figli di 9 e 11 anni. L’uomo, che viveva nel vicino comune di Mezzanego,facendo assieme a un collega un intervento in unaall’interno della fabbrica Comer, in un impianto da 15mila volt, ma per cause non ancora accertate la media tensione ha continuato ad erogare energia e lo ha. Il collega ha dato l’allarme ma a nulla è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari e del 118. Il corpo delè stato ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Maria15112786 : Ancora di 24, la realtà non rispetta le illusioni natalizie Casarza Ligure, tecnico muore folgorato in cabina elett… - rep_genova : Casarza Ligure, tecnico muore folgorato in cabina elettrica [aggiornamento delle 14:24] - Noovyis : (Genova, tecnico muore folgorato: stava riparando un guasto in una cabina elettrica) Playhitmusic - -