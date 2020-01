Don Matteo 12 due nuovi backstage con Terence Hill (Di martedì 24 dicembre 2019) Don Matteo 12 backstage, due nuovi promo In onda su Rai Uno dalla scorsa notte due nuovi backstage promozionali di Don Matteo 12. Una delle fiction italiane più longeve e più amate di sempre sta per chiudere il suo straordinario ciclo di successo cominciato il 7 gennaio 2000. In occasione del ventennio, Rai Uno trasmetterà gli ultimi episodi dal 9 gennaio 2020 che vedranno protagonista ancora una volta Terence Hill insieme all’inseparabile Nino Frassica. Nei backstage di Don Matteo 12 altri volti del cast come Francesco Scali, Maurizio Lastrico, Mariachiara Giannetta e Maria Sole Pollio. Con la partecipazione di Dario Aita (l’Allieva), Serena Iansiti e Pasquale di Nuzzo. Don Matteo 12 due nuovi backstage con Terence Hill Piper Spettacolo Italiano. Leggi la notizia su spettacoloitaliano

