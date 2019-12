“C’è anche lei” Il cantante mascherato | svelati i nomi dei giurati del nuovo programma

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019) La Rai corre ai ripari e farà di tutto per contrastare il ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Alfonso Signorini, che potrebbe ottenere risultati molto importanti in termini di ascolti. A partire dal 10 gennaio del 2020 Rai 1 proporrà unshow televisivo, presentato da Milly Carlucci. Si chiama ‘Il’ ed avrà una durata complessiva di quattro puntate. Tre appuntamenti saranno in contemporanea con il reality show di Canale 5. Per quanto riguarda la giuria, prenderanno parte a questa trasmissione Flavio Insinna, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e soprattutto l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ nonché attrice, Ilenia Pastorelli, la cui partecipazione è molto attesa. Ovviamente, come potete aver capito dal nome dello show, non si è a conoscenza delle personalità che vi parteciperanno. (Continua dopo la foto) Dunque, il cast è ...

