Viterbo | la fanno ubriacare e la violentano | indagati per stupro di gruppo due uomini

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Due, un 42enne e un 54enne entrambi di, dovranno rispondere della gravissima accusa didinei confronti di una donna. Il fatto è avvenuto in un appartamento alla periferia della città di

corriereviterbo : Viterbo, fanno ubriacare trentenne poi la violentano in casa: due indagati #Ubraica #violentata #stupro #Viterbo-… - tusciaweb : Viterbo - Gli abusi in un appartamento nell'immediata periferia del capoluogo - I due uomini avrebbero approfittato… - hbahdraward : RT @cecchi_giovanna: • ,, chi non sa per natura piombare a tempo debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare… -