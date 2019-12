Sky | tutte le serie tv in arrivo a gennaio

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Parte a tutta velocità l’anno seriale di Sky: già da Capodanno, infatti, si comincia con la novità His Dark Materials. Fra i titoli più attesi del 2020, ci sono anche The New Pope di Paolo Sorrentino e A Discovery of Witches. Tornano con nuovi episodi Power, Manifest e Room 104. Si concludono i cicli come Poldark e Criminal Minds. On demand spazio a produzioni ormai cult come I Soprano e Angels in America. In onda His Dark Materials – prima stagione, dal 1°su Sky Atlantic https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Arriva anche in Italia la produzione Bbc-Hbo che adatta la trilogia fantasy dei libri di Philip Pullman, editi da Salani. La giovane orfana Lyra, accompagnata dal suo fedele daimon, deve scoprire il mistero di una strana polvere e il motivo per cui attorno a lei continuano a sparire dei bambini. Nel cast Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy e Lil-Manuel ...

