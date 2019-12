Promozione | Edil Appia espugna Marano di Napoli a fil di sirena

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutidi– Dopo aver battuto il Nuovo Basket Marcianise, l’Basket Sant’Agnese concede il bisndo il parquet della Pallacanestro Capo Miseno per 64 a 61 nell’undicesima giornata del campionato di. Match equilibrato per tutta la sua durata nel quale le squadre si sono spesso avvicendate al comando senza riuscire a prendere mai il sopravvento. Si arrivava infatti all’ultimo e decisivo quarto ancora a contatto ma con i padroni di casa avanti di soli 2 punti (53-51 al 30’). Proprio nel finale però sono stati gli ospiti ad imprimere le giocate decisive: a decidere la contesa infatti una tripla a fil didi bomber Marino che, liberato da uno schema disegnato nell’ultimo timeout da coach Mirra, scriveva il 64 a 61 finale. Quello raccolto adirappresenta un successo di valore per il Basket Sant’Agnese: mai ...

anteprima24 : ** #Promozione, Edil Appia espugna ... ** - anteprima24 : ** #Promozione, l'Edil Appia torna alla vittoria: ... ** -