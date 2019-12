Messina | il figlio di Zeman | “hanno augurato la morte a me e a mio padre e mi hanno

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Grave episodio è avvenuto sul campo del Giugliano. Al termine del match giocato in trasferta dall’Acr, l’allenatore Karelsi è sfogato duramente: “L’arbitro è stato il migliore in campo per l’avversario. Ho vissuto situazioni che nemmeno in Terza categoria: misputato in testa e dagli spalti micontinuamente detto che devo morire, che mio(anche per lui un passato da allenatore del, ndr) è già morto. Da voltastomaco: se il campionato è questo, non voglio più partecipare”. Comportamenti inaccettabili nei confronti dell’ex allenatore della Reggina, situazioni che nullaa che vedere con il calcio giocato.L'articolo, ildi: “laa me e a mioe misputato in testa” CalcioWeb.

