Mara Venier in ansia per il marito | Congestione polmonare

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Novella Toloni Il popolo del web si è accorto di una velata tristezza nello sguardo dellanell'ultima puntata di "Domenica In", così la conduttrice ha confessato dei problemi di salute delGli ultimi quindici giorni non sono stati facili pere non dal punto di vista lavorativo. La sua "Domenica In" sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e il nuovo programma del sabato sera, "La porta dei sogni", non ha deluso le aspettative. La popolare conduttrice non è però riuscita a nascondere l'apprensione per lo stato di salute di suoNicola Carraro e sui social network ha raccontato cosa è accaduto. Sono stati i suoi follower ad accorgersi per primi dello sguardo triste e preoccupato dellain onda oggi con l'ultima puntata di "Domenica In" prima delle festività natalizie. Sotto gli ultimi post i suoi fan l'hanno riempita di domande per ...

noemiofficial : Bellissima intervista a @TizianoFerro Che bella la conferma che dietro fantastiche canzoni ci sia anche una belliss… - trash_italiano : Se Mara Venier dice INSTAGRAN, Mark Zuckerberg muto cambia subito il nome. #DomenicaIn - SirDistruggere : Mara Venier si è presa la briga di replicare a una mentecatta che l'ha criticata per aver mandato in onda l'intervi… -