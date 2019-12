Il maltempo non dà tregua da Nord a Sud

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilnon dàall’Italia, flagellata dalla pioggia e da forti raffiche di vento come a Palermo dove nella notte i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a decine di segnalazioni per i danni provocati dalla bufera. Non risultano esserci feriti.: a Napoli albero uccide un 62enne Un uomo di 62 anni è rimasto schiacciato da un albero caduto in via Nuova Agnano. Ieri una persona è invece morta a Napoli, schiacciata da un albero, mentre un bambino di sette anni caduto dalla bici è stato travolto dalla piena del fiume Pescia in provincia di Pistoia ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze. La perturbazione atlantica “Fabien” all’origine delle avverse condizioni meteorologiche ha provocato frane, la caduta di alberi e rami, forti mareggiate sulle coste e ...

