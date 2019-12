Giro d’Italia 2020 | chi parteciperà? Nibali e Carapaz sicuri | assente Aru | in dubbio

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Settimana dopo settimana stanno iniziando a sciogliersi i vari dubbi sui futuri partecipanti alla 103esima edizione deld’Italia che partirà sabato 9 maggiodalla capitale dell’Ungheria, Budapest, per poi concludersi domenica 31 maggio nel cuore di Milano. Tra conferme, smentite, decisioni da parte delle varie squadre, sono iniziati i primi annunci sui big che prenderanno parte alla Corsa Rosa del prossimo anno; soprattutto coloro che risultano essere i primissimi candidati per la vittoria finale. Ma ci sarà spazio anche per i cacciatori di tappe e i contendenti alle volate. Il più atteso sarà, senza ombra di, Vincenzo. Lo Squalo dello Stretto, nuovo capitano della Trek-Segafredo, si è trovato di fronte un percorso, come quello del, disegnato a pennello per tentare la tanto bramata tripletta. Ma dovrà vedersela con colui che quest’anno ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre In Italia ci sono oltre 8000 palestre, per un giro d'affari da 23mld €. Sono poche que… - giroditalia : Here are the #Giro d’Italia 2020 Official Jerseys by @castellicycling! | Ecco le Maglie Ufficiali del #Giro d'Itali… - giroditalia : Happy Birthday to the last Maglia Azzurra powered by @bancamediolanum of #Giro d’Italia: @giuliocicco1! | Buon Comp… -