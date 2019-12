Ex Ilva | l’accordo tra ArcelorMittal e i Commissari è solo una tregua

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tiene banco il caso legato all’ex. L’accordo trae irappresentauna. E l’esito resta incerto. Ex, l’accordo raggiunto trae iha una valenza limitata. Se molti hanno esultato parlando della fine della crisi, in realtà le parti hanno guadagnato tempo fino al prossimo 7 febbraio, data della nuova udienza. Ex, l’accordo trae idella gestione straordinaria rappresentaunaDi fatto il nuovo accordo consente alle parti in causa di rimandare le discussioni e approfittare del mese di gennaio per continuare una trattativa che resta in salita. Le richieste dinon sono state accolte nella loro totalità del governo, che vuole rivedere soprattutto la parte legata agli esuberi.e ihanno optato quindi per ...

CarloCalenda : Ho evitato il riconoscimento alla Cina dell’economia di mercato, fatto l’accordo con il Canada, Avuto io via libera… - infoiteconomia : Ex Ilva, in 1600 a Taranto contro l'area a caldo: 'Serve Accordo di programma come Genova' - infoiteconomia : Ilva, accordo governo-Mittal. Ma è l'Italia a pagare il conto -