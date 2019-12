Crisis on Infinite Earths | la sinossi delle ultime due puntate del crossover

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 dicembre 2019)onsi concluderà con duein onda a gennaio e di cui sono state rivelate leufficiali.on, ilambientato nell'Arrowverse, si concluderà con due episodi in onda a gennaio e di cui sono state diffuse leufficiali. Ledue parti, che andranno in onda su The CW il 14 gennaio, proseguiranno il racconto dal cliffhanger che aveva mostrato sopravvivere solo alcuni eroi, chiamati Paragons, e il malvagio Lex Luthor, personaggi che devono cercare di lottare per ristabilire l'universo distrutto da Anti-Monitor. La quarta parte di Crisi sulle Terreè stata scritta da Marv Wolfman e Marc Guggenheim. Ecco la trama ufficiale: Bloccati nel Punto di Non Ritorno, i Paragons ...

