Cremonese – Juve Stabia | designato Robilotta di Sala Consilina

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di(Na) – Sarà Ivandella sezione diil direttore di gara della sfida tra, in programma il giorno di Santo Stefano. Una prima assoluta per le vespe e per i grigiorossi che, quest’anno, non hanno ancora incrociato il fischietto campano.sarà coadiuvato da Marcello Rossi di Novara e Andrea Capone di Palermo. Il quarto uomoè Manuel Volpi di Arezzo. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.

