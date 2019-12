Contrasto allo spaccio | le Fiamme gialle intercettano e sequestrano un chilo di marijuana

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Pescara - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, adel traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo adriatico. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento e perlustrazione nelle aree cittadine più a rischio, hanno effettuato, controlli al terminal degli autobus e nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Questa volta, a cadere nelle maglie dei controlli dei Finanzieri, è stata un 22enne nigeriano, che, all’uscita dalla stazione ferroviaria, è stata trovato in possesso di oltre ungrammo di, confezionato in due involucri impacchettati con cellophane trasparente ed occultati all’interno di un zaino. L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del ...

