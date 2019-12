Catania | sotto protezione per aver fatto arrestare i suoi aguzzini Imprenditore beffato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Mario Cavallaro,edile e chimico di Belpasso, anel 2005 ha denunciato istrozzini che avevano chiesto il pizzo, bussando alla porta della sua azienda. Dopo le denunce e gli arresti in flagranza di reato, con gliarrestati mentre prendevano i soldi, per Cavallaro iniziano i guai: furti, incendi, danneggiamenti, pestaggi e sequestri (tre volte). Dalle sue denunce sono stati avviati due processi: uno a Siracusa, a carico del clan Aparo-Trigilio (tutti arrestati durante un blitz) e uno aa carico del clan Santapaola-Ercolano. I due processi sono in corso e, prima di ogni udienza, Cavallaro (testimone di giustizia oggiprogramma di) subisce una lunga sequela di atti intimidatori, dall’uccisione del cane alle minacce nei confronti della famiglia. Oltre al danno, la beffa. Adesso, quando i processi scaturiti grazie alle sue ...

