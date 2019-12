Verissimo | Paolo Ruffini sputa in faccia a Silvia Toffanin La reazione della

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sarà stata l’emozione del momento, fatto sta che aè incappato in una clamorosa e involontaria gaffe. L’attore stava per iniziare la sua intervista consulla finesua storia d’amore con Diana Del Bufalo quando, involontariamente, mentre parlava hato inalla conduttrice. La cosa sarebbe anche potuta passare inosservata se non fosse che, accortosi dell’incidente dalla sua smorfia, le ha chiesto subito: “Oh, ti hoto?”. “Sì”, ha replicato lei mentre con una mano si puliva il volto. “Scusami…”, le ha detto subito l’attore. “Iniziamo malissimo”, gli ha replicato lei in tono ironico, tra le risate del pubblico in studio.“Ragazzi, non lo ho fatto apposta”, si è giustificato ancorachiudendo la questione e dando poi inizio finalmente al suo racconto. L'articolo ...

