Pugni e calci al capotreno che li trova senza biglietto | solo una denuncia per 3 stranieri

(Di domenica 22 dicembre 2019) Federico Garau I kosovari hanno finto di accettare di scendere alla prima stazione utile, dopo di che si sono scagliati contro il pubblico ufficiale, pestandolo conper fuggirericevere alcuna segnalazione Sono stati fermati per un normale controllo dei biglietti a bordo di un treno regionale in partenza da Bolzano, ma illi ha sorpresi mentre tentavano di viaggiare gratis: invitati a scendere dal convoglio, hanno finto di accettare di buon grado la decisione del pubblico ufficiale, salvo poi aggredirlo con violenza una volta che il mezzo ha arrestato la sua corsa. È quanto accaduto nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Egna, piccolo comune della provincia di Bolzano, su un treno regionale in transito e diretto a Verona. A rendersi protagonisti dell'ennesima aggressione su un mezzo pubblico sono stati ancora una volta degli, ...

