Pandori alla Caritas | la protesta dei dipendenti Conad si trasforma in solidarietà

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tra scioperi e incontri al ministero dello Sviluppo economico, nel pieno della mobilitazione, emerge il gesto dei lavoratori dell'ex Auchan di Rozzano, che rifiutano il regalo aziendale e lo devolvono ai più bisognosi, lanciando un messaggiodirigenza: "Per Natale non voglio il pandoro, voglio il lavoro".

