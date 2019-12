NBM, robot per alunni non vedenti: docente di Pozzuoli nella top 20 italiana (Di domenica 22 dicembre 2019) Si chiama Paolo Borrelli, ha 51 anni, ed è docente di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici all’istituto superiore “Pitagora” del rione Toiano. E’ stato incoronato uno dei 20 migliori professori d’Italia e sfiderà gli altri 19 concorrenti per ottenere, il 13 gennaio a Roma, uno dei tre “pass” per una settimana di studio, lavoro e formazione nelle scuole di New York. A stabilirlo è l’Atlante Teacher Award, il premio allestito da Repubblica@Scuola con United Network e gemellato con il Global Teacher Prize, che, attraverso una giuria, ha selezionato, tra oltre 600 progetti, i migliori venti capaci di raccontare “l’Italia che nelle aule studia e lavora per aiutare i ragazzi, gli uomini di domani”. Borrelli (che ha insegnato anche al “Tassinari” ed è stato in prima linea nella realizzazione dei “NAO” che tante soddisfazioni hanno dato alla città) ha presentato l’NBM (Next ...

