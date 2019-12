Mtv, Comedy Central e VH1: ecco le programmazioni di Natale! (Di domenica 22 dicembre 2019) Per le feste i canali di ViacomCBS Networks Italia regalano azione e tanto divertimento, da Mtv a Comedy Central e VH1: ecco la programmazione! Novità per tutti i gusti in arrivo nella programmazione di Natale sui canali di ViacomCBS Networks Italia, da Mtv a VH1, Comedy Central e molte altre. L'azienda guidata dall'AD Andrea Castellari presenta moltissimi contenuti tra film, serie, maratone e rotazioni video per tutti i target sui canali del gruppo presenti su digitale terrestre e in esclusiva su Sky. Paramount Network Paramount Network per le festività natalizie propone un palinsesto ricco di generi per un Natale dai mille volti e pieno di sorprese tra azione, romanticismo, avventura, fantascienza e molto altro e con titoli che accontentano tutta la famiglia. Lunedì 23 ...

