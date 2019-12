Luca voleva lasciare Anastasya Così il padre di Sacchi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Aveva un gran senso di protezione verso di lei e probabilmente certi atteggiamenti non lo convincevano appieno”. È quanto racconta ildi, il giovane ucciso durante una sparatoria a Roma, a il Messaggero.Secondo il papà“la, era deciso. Ma poi un giorno mi disse: a pa’ ma se la lascio dove va? Che fa?era troppo buono, non aveva cuore per lasciarla in difficoltà e, forse, anche se non era troppo convinto, continuava a volerle bene, anche per quello spirito di protezione che lo ha sempre contraddistinto”La sera prima dell’omicidio, avvenuto al termine di una trattativa per la compravendita di marijuana, Anastasia e Giovanni Princi, il loro amico che aveva preso contatti con i pusher di Casal Monastero, avevano trascorso del tempo insieme. Per due oree mamma Tina l’avevano ...

