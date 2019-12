Concessioni autostradali | Di Maio | Avviare subito la revoca

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi continua a promettere che l'attuale governo arriverà fino al 2023, ma il nuovo partito continua a fare il bastian contrario ad ogni proposta o misura che arriva dalle altre due parti, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.L'ultimo scontro in atto riguarda ladelledi strade e autostrade e la norma voluta dal Movimento 5 Stelle che è stata inserita nell'ultima bozza del decreto Milleproroghe, che secondo il capogruppo M5S alla Camera Davide Crippa "pone le basi per ladelle".La norma, non votata in Consiglio dei Ministri da Italia Viva, prevede che in caso di, decadenza o risoluzione didi strade o autostrade sia ANAS a prendere in carico la gestione in attesa che venga individuato il nuovo concessionario. Al concessionario, sempre secondo la norma, "è dovuto il valore delle opere ...

Leggi la notizia su blogo

NicolaMorra63 : I cittadini chiedono che lo #Stato intervenga per quanto successo a #Genova per il crollo del ponte #Morandi. - lucianonobili : Sulle concessioni autostradali @ItaliaViva pretende serietà. Si vogliono revocare? Si lavori in Parlamento per una… - petergomezblog : Concessioni autostradali, Di Maio: “Battaglia di civiltà, avviare revoca”. Zingaretti: “No a giudizi sommari, sì a… -