Bimba rapita dal papà | L' ha presa dalla scuola Scatta la caccia all' uomo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Paola Fucilieri La 11enne era da poco tornataSiria: già in ostaggio tre anni. L'appello della madre Milano - Ci sono vicende d'infinita sofferenza destinate a trascinarsi nel tempo. Moltiplicando il dolore allo spasimo e divorando l'anima sia di chi le orchestra sia di chi invece è condannato solo a subirle. Molte riguardano i figli, che troppo spesso sembrano stati messi al mondo solo per essere usati come strumenti di tortura tra i genitori. Padri come Maher Balle, 42 anni, siriano. Che venerdì a Milano, prelevandola daall'insaputa della madre, ha rapito per la seconda volta in poco più di due anni la figlia undicenne, per sottrarla all'ex moglie di origine ecuadoriana, la 53enne Mariana Veintimilla da cui è separato e alla quale la bambina è stata affidata. «Speriamo sia ancora in Italia. Non capiamo perché si sia spinto a tanto visto che poteva incontrare ...

