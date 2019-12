Belen pazzesca versione natalizia: tutta nuda e con indosso solo un velo (trasparente) rosso (Di domenica 22 dicembre 2019) pazzesca Belen! Eh sì, l’aria natalizia si fa sentire anche a casa Rodriguez dove la bella argentina, a pochi giorni dalla vigilia, tra regali, corse tra i negozi, scelta del menù e ultimi addobbi, praticamente tutti sono alle prese con i preparativi. Anche le star non sono da meno e non hanno perso occasione per mostrare i loro alberi decorati o i maglioni a tema più divertenti dell’anno. Belén Rodriguez, però, ha pensato bene di distinguersi dalla massa, aggiungendo un pizzico di sensualità alle feste. Nelle ultime ore ha postato sui social uno scatto ad alto carico erotico, facendo impazzire i fan e dimostrando per l’ennesima volta di non avere rivali quando si parla di femminilità. L’argentina si è trasformata in un vero e proprio “pacco di Natale sexy”, posando completamente nuda. Ecco perché dicevamo “pazzesca”! La bellissima showgirl si è infatti lasciata immortalare senza veli ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Belen pazzesca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belen pazzesca