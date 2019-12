Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Arriva indeiunad hoc. La decisione finale, spiegano fonti governative, è stata presa in serata di ieri: si è deciso di non inserire le normenelMilleproroghe ma farne unad hoc. All’ordine del giorno del Cdm compaiono dunque ilMilleproroghe ma anche unrecante “disposizioni urgenti in materia di”.ma soprattutto sulla prescrizione, si è espresso il vice segretario del Pd Andrea Orlando in un’intervista a Repubblica.“Come assicurazione sulla vita noi presenteremo un nostro ddl sulla prescrizione che ci auguriamo di non dover usare. Ma la legge di Bonafede da sola resta una norma sbilenca e una bandiera”. Così l’ex Guardasigilli che nega “uno scambio sulla ...

emidio_antonio : Certo che il PD sta facendo strame della sua posizione garantista ... prima fanno passare il provvedimento 'ingiust… - HuffPostItalia : Un decreto ad hoc sulle intercettazioni in Consiglio dei ministri - fisco24_info : Milleproroghe e intercettazioni al vaglio del Consiglio dei ministri: In tarda serata è stato deciso di stilare un… -