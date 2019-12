Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dopo indagini coordinate dalla procura di Napoli nord, nei confronti di Antonio Rianna, 36 anni e Antonio Mascitelli, 37 anni, entrambi di Secondigliano, ritenuti responsabili di quattroaggravate. I due hanno commesso i “colpi” sempre sotto la minaccia di armi, e tutti ad aprile, a Casoria, Marano di Napoli ed Arzano. Agivano a bordo di uno scooter rubato e dopo aver avvicinato le vittime, le minacciavano con un coltello o con una pistola per farsi consegnare solitamente soldi e telefonino. Mascitelli è accusato di una rapina a un automobilista, costretto a fermarsi e a consegnare portafoglio e telefono cellulare. Rianna è accusato invece di aver rapinato il portafoglio ed il cellulare ad una donna che stava ...

anteprima24 : ** Poker di #Rapine a donne e coppiette, due arresti: I NOMI ** -