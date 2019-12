Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 21 dicembre 2019) A evidenziare ilerano già state l’Anci e l’Upi, le associazioni che riuniscono ie le province, con una lettera inviata l’estate scorsa al precedente governo a guida 5 stelle-Lega

FirenzePost : Piccoli comuni senza segretario, un problema in più per i sindaci - DenisPapais : RT @FedercasseBCC: ??In uscita il nuovo numero della rivista Credito Cooperativo. In primo piano ??l’Assemblea di #Federcasse con la Lectio… - petyoo_it : Problemi di Salute Comuni nei Porcellini d’India -