Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Oggi, alle ore 11.30 italiane (le 7.30 locali),prenderà parte ad una prova nelle acque libere di(Brasile). 7.5 km che il carpigiano affronterà, in compagnia di Mario Sanzullo, in una manifestazione internazionale aperta ad altri atleti stranieri. Un test importante per Greg, reduce da una chiosa di 2019 decisamente positiva: l’oro negli Europei in vasca corta a Glasgow nei 1500 sl e il pass a Cinque Cerchi nella stessa distanza ottenuto negli Assoluti invernali a Riccione. La gara in Brasile servirà molto aper abituarsi a gareggiare con temperature alte, visto ciò che lo attende alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il fuoriclasse nostrano, infatti, sarà al via sia delle gare in piscina che in quelle di, avendo conquistato in quest’ultimo caso la qualificazione nei Mondiali a Gwangju (Corea del Sud). “Abbiamo continuato ...

OA_Sport : Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri al via quest’oggi della 7.5 km a Belo Horizonte - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Azzurri Roma Sud ? Gianni Golini Nuoto Gran Fondo Medaglia D'Oro A… - voceditalia : Nuoto di fondo: Centro Italiano Venezuelano di Caracas protagonista ad Arapo -