Maltempo a Salerno | le immagini di strade e sottopassi allagati VIDEO

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Chiusa via Paradiso di Pastena ed idi collegamento tra Mercatello e San Leonardo. Sono le prime conseguenze del violento nubifragio che si è abbattuto dalle prime ore della mattinata sulla città die che ha già costretto l’amministrazione comunale dia sospendere alcuni eventi programmati in occasione di Luci Artista, per esempio, il servizio di navette e la benedizione del presepe di sabbia. Sceglie insomma la precauzione il Comune didopo i danni ed i problemi causati nell’ultima ondata diquando la città fu messa letteralmente in ginocchio anche a causa della caduta di alcuni alberi. Episodio più grave al momento riguarda il cornicione di un palazzo venuto giù nel rione Carmine per fortuna senza causare danni. L'articolo, ledi...

