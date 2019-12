Incidente sui binari | 34enne cade e il treno gli trancia i piedi

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Gravissimosuia Polesella, in provincia di Rovigo. Nella serata di venerdì 20 dicembre un uomo è stato infatti investito da unin corsa dopo essere scivolato sui. L’è avvenuto attorno alle 19 ed è costato alla vittima entrambi iti dal passaggio del convoglio. L’autorità giudiziaria sta indagando sulla dinamica dei fatti ma sembra essere escluso il tentato suicidio.suiLa vittima è unche si trovava poco distante daie per cause ancora in corso di chiarimento è scivolato proprio mentre unstava transitando,. L’uomo, di origini nigeriane, è quindi stato travolto finendo con entrambe le gambe sotto il: isono statiti. Insieme a lui c’era anche un amico: sarebbe stato proprio lui a dare l’allarme ai soccorsi che sono intervenuti rapidamente. La ...

