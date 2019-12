Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 21 dicembre 2019)un bellissimo gatto era, da tempo, stato abbandonato in un rifugio e stava lì senza nemmeno una speranza di essere adottato in quanto era affetto da una malattia alle zampe anteriori che non gli permetteva di deambulare bene e quindi aveva difficoltà a muoversi. Il gattino passava lì da solo tutte le sue giornate. Improvvisamente accadde qualcosa che nessuno si aspettava, durante un giorno di visite per nuovi possibili adottanti una famiglia notò subito quel gattino e fu’ amore a prima vista, se ne innamorarono e decisero di adottarlo. Per prima cosa lo portarono dal veterinario secondo il qualepoteva essere sottoposto ad una operazione. Una volta terminata l’operazione, dopo un periodo di degenza,cominciò a stare meglio. Quello che successe fece rimanere molto sorpresa la nuova famiglia dila quale subito dopo portò finalmente a casa ...

Apocalypse2K20 : RT @itsaboutlou: ogni tanto spunta fuori il rumor che ci sarà uno spiderman con holland, maguire e garfield e il mio cuore fa le capriole - itsaboutlou : ogni tanto spunta fuori il rumor che ci sarà uno spiderman con holland, maguire e garfield e il mio cuore fa le capriole - Nekucosplay : Ah ovviamente peppe, garfield e mia madre dormono alla grande. #macheproblemiho -