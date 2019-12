Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 21 dicembre 2019) Da mesi, ormai, non si sta facendo altro che parlare del presuntotraD’Urso e. Per tutto questo tempo, infatti, sui social sono stati disseminati moltissimi indizi che facessero pensare, quanto meno, ad una forte simpatia esistente tra i due. Lady Cologno, però, in più occasioni ha smentito di avere una … L'articoloilsulconD’Urso: “Voglio convivere” proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Filippo Nardi rompe il silenzio sul flirt con Barbara D'Urso: 'Voglio convivere' - - CronacaSocial : Tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi c’è amore? ? L’ex del #GF ha rotto il silenzio. Le sue parole... LEGGI??… - infoitcultura : Barbara D’Urso e Filippo Nardi assieme? “Voglio vivere con la donna che amo” -